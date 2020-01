LIVE Sport, DIRETTA 19 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale. McGregor torna e vince per ko, i risultati NBA (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.50 CICLISMO – Simona Frapporti conquista l’ultima tappa del Women’s Tour Down Under 2020! A trionfare in classifica generale è la campionessa Usa Ruth Winder, che riesce a difendere il vantaggio accumulato sulla tedesca Liane Lippert e sull’australiana Amanda Spratt. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.40 BASKET NBA – Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida più attesa era sicuramente quella tra Houston e i Lakers. Ha vinto Los Angeles per 124-115 grazie ad un fantastico terzo quarto da 32-17. LeBron James e compagni consolidano così il loro primo posto nella Western Conference, mentre per i Rockets si comincia a parlare di crisi dopo la terza sconfitta consecutiva ed un sesto posto che non può per nulla soddisfare. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.35 COMBATTIMENTO – Conor McGregor ... Leggi la notizia su oasport

