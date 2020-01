LIVE Sport, DIRETTA 19 gennaio: Italia-Russia ai quarti degli Europei di pallanuoto, tutti i risultati di basket e volley (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 BASKET FEMMINILE – Si sono giocate le partite della quindicesima giornata: sorpresa Virtus Bologna che sconfigge la ex capolista Ragusa, Schio vince e torna in testa da sola. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.20 PALLANUTO – L’Italia affronterà la Russia nei quarti di finale degli Europei femminili, si è delineato il tabellone della fase a eliminazione DIRETTA. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.10 VOLLEY – Si sono disputate le partite della sedicesima giornata di SuperLega, tutte le big hanno vinto: successi netti per Civitanova, Perugia, Modena, Trento e Milano. Non cambia la classifica. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.58 BASKET – La Dinamo Sassari domina in quel di Pesaro e continua l’inseguimento alla vetta della classifica di Serie A 2019-2020. Sei i giocatori di Pozzecco in doppia ... oasport

