LIVE Sport, DIRETTA 19 gennaio: Fischnaller oro continentale nello slittino, Bassino super a Sestriere, Fourcade dominatore a Ruhpolding (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 SCI DI FONDO – Lo svedese Edvin Anger è il vincitore della medaglia d’oro sprint alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020. 17 anni, residente a Mora, città di poco più di diecimila abitanti nell’entroterra della Svezia, Anger sconfigge con il tempo di 3’10″47 i gemelli norvegesi Nikolai e Aleksander Holmboe. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.50 SPEED SKATING – Si sono chiusi a Baselga di Piné i Campionati italiani assoluti di speed skating con l’assegnazione dei titoli nazionali delle mass start, che sono andati ai due azzurri più rappresentativi della specialità a LIVEllo internazionale, ovvero Andrea Giovannini tra gli uomini e Francesca Lollobrigida tra le donne. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.35 CICLISMO – Fabio Aru si sta preparando per essere grande ... Leggi la notizia su oasport

