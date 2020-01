LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Johaug in dominio solitario, lotta per il secondo posto (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 Mentre Johaug passa in 19’55″7 al km 7.5, al 6.1 ritardo di 2’50″8 per Comarella che è al 23° posto, Debertolis al 35° con 3’32″8 di divario. 11:28 Per il quinto posto Parmakoski subisce il rientro di Andersson, 1’31″5 il ritardo della finlandese. Poco più indietro Diggins, Haga, Kerttu Niskanen e la ceca Razymova. 11:28 Johaug passa in 16’52″3 al km 6.1, superato il minuto di vantaggio nei confronti delle inseguitrici, che si trovano esattamente a 1’05″2 con Oestberg che ha preso a guidare le danze. 11:26 32° posto invece per Debertolis, che supera di poco i 3′ di ritardo. 11:25 2’29” di ritardo per Comarella, ventiquattresima. 11:24 Johaug passa nello stadio, a metà gara, con 13’04″6, 55″4 di vantaggio su Weng, Nepryaeva e ... Leggi la notizia su oasport

