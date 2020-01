LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Così la 10 km tl femminile di ieri – Così la 15 km tl maschile di ieri Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due gare a inseguimento di oggi a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la 10 km femminile e la 15 km maschile, entrambe a tecnica classica. Dopo le vittorie di ieri di Therese Johaug e Alexander Bolshunov, la norvegese e il russo partiranno nelle rispettive competizioni con il vantaggio acquisito durante la gara di ieri. In particolare, la leader della Coppa del Mondo femminile avrà 33 secondi da gestire sulla russa Natalia Nepryaeva e 40 sulla norvegese Heidi Weng, mentre l’uomo che comanda la Sfera di Cristallo al maschile ha 24 secondi nei confronti del finlandese Iivo Niskanen e 40 sul norvegese Sjur Roethe. Per quanto riguarda i colori italiani, tra le donne Anna Comarella parte come ventunesima a ... Leggi la notizia su oasport

Matt_Orlandi : LIVE Slalom gigante parallelo #Sestriere 2020, #sci alpino femminile in diretta: qualifica ore 09.15 @_SuperNews_ - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone insegue un nuovo podio! - #alpino… - FondoItalia : VIDEO LIVE: Segui la diretta VIDEO dell'individuale di OPA Cup a Pragelato -