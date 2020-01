LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: ultimi 15, tocca a Maurberger e Razzoli (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 L’austriaco Feller, in grande crisi, è nono a 0.74. Ora Maurberger, 0.44 di vantaggio su Grange. 13.38 Ne mancano 15. Grange in vetta con 0.21 su Gstrein e 0.28 su Nordbotten. Vinatzer ha inforcato mentre stava disputando una bella seconda manche, ora sarebbe stato nettamente al comando. 13.37 Ryding quinto a 0.47. Ora la pista si è rovinata rispetto ai primi numeri. 13.35 Nordbotten è terzo a 0.28 da Grange, ora il britannico Ryding. Basteranno i soli 28 centesimi di margine sul francese? 13.33 Fuori Popov. tocca al norvegese Nordbotten. 0.26 di vantaggio su Grange, che era 22° dopo la prima frazione e sta continuando a risalire. 13.32 Anche Zubcic finisce dietro Grange. E’ quinto a 0.52. tocca al bulgaro Popov, 0.18 sul transalpino. 13.31 Lo svizzero Simonet è nono a 1″44. Ora il croato Zubcic, parte con 0.07 di ... Leggi la notizia su oasport

