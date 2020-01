LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: si comincia, Vinatzer la speranza italiana (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom – CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL PARALLELO FEMMINILE DI SESTRIERE 9.58 Si annuncia uno Slalom incertissimo. Lo svizzero Daniel Yule, reduce da due successi consecutivi, riuscirà a concedere il tris davanti al proprio pubblico? 9.56 Per quanto riguarda la classifica di Coppa del Mondo di Slalom, Kristoffersen è in testa con 322 punti, seguito dallo svizzero Yule a 290 e dal francese Noel a 240. 9.54 La classifica generale di Coppa del Mondo vede al comando il francese Pinturault con 613 punti, seguito dai norvegesi Kristoffersen e Kilde rispettivamente a 611 e 591. Paris è quarto a 556: se oggi i primi non dovessero scappare via, l’azzurro potrebbe pensare al sorpasso con il superG e la discesa di Kitzbuehel in arrivo. 9.52 Inutile dire che Dominik Paris guarderà con estrema attenzione questa gara. ... Leggi la notizia su oasport

