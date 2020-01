LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: Noel batte Kristoffersen, 11° Razzoli, fuori Pinturault (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLO Slalom DI Wengen LA CRONACA DEL PARALLELO DI SESTRIERE LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE DOPO SESTRIERE LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO MASCHILE DOPO Wengen 14.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.13 Il russo Khoroshilov, classe 1984, è tornato sul podio dopo quasi 4 anni. 14.12 L’Italia si conferma in difficoltà dopo un ottimo avvio di stagione. Si salva solo Giuliano Razzoli, a ridosso della top10. Si conferma troppo discontinuo Vinatzer, che ha inforcato anche oggi. 14.10 Kristoffersen saldamente in vetta anche alla classifica di Slalom con 402 punti, seguito da Noel a 340 e da Yule a 335. 14.08 In classifica generale Kristoffersen va in fuga e scappa a 691 punti, seguito da Pinturault a 613. 3° Kilde a 591, 4° Paris a 556. L’azzurro ... Leggi la notizia su oasport

