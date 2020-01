LIVE Sci alpino, Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Shiffrin padrona nelle qualificazioni, Bassino quarta. Eliminazione diretta alle 11.45 (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DEL GIGANTE Parallelo FEMMINILE IL TABELLONE DELLA SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 10.25: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 11.45 per la fase ad eliminazione DIRETTA. 10.23: Questa la classifica al termine delle qualificazione: 1) Shiffrin, 2) Holdener, 3) Vlhova, 4) Bassino 5) Frasse Sombet, 6) Robinson, 7) Hector, 8) Robnik, 9) O Brien, 10) Moerzinger, 15) Goggia, 19) Brignone, 27) Pirovano. 10.22: Lontanissima dalle prima la argentina Simari Birkner. Si chiude qui la qualificazione, quattro le azzurre qualificate per la seconda manche 10.21: Errore della azzurra Bertani, che viene eliminata con il 50mo tempo. Vince ma non si qualifica la croata Ignijatovic 10.20: Escono di scena sia la finlandese Honkanen che la bielorussa Shkanova 10.19: Si qualifica con il 26mo tempo la tedesca Dorsch, ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: si parte con la gara femminile Johaug vuole confer… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Shiffrin padrona nelle qualificazioni Bassino terza. Goggia Br… - OA_Sport : LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -