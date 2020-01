LIVE Sci alpino, Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: poker azzurro agli ottavi! Pirovano fa fuori Robinson, che rimonta per Goggia! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DEL GIGANTE Parallelo FEMMINILE IL TABELLONE DELLA SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 12.19: Tra poco il via degli ottavi di finale: SHIFFRIN Mikaela USA vs DIREZ Clara FRA O BRIEN Nina USA vs ROBNIK Tina SLO FRASSE SOMBET Coralie FRA vs LYSDAHL Kristin NOR GUT-BEHRAMI Lara SUI vs BASSINO Marta ITA DANIOTH Aline SUI vs BRIGNONE Federica ITA STJERNESUND Thea Louise NOR vs Pirovano Laura ITA HECTOR Sara SWE vs MOERZINGER Elisa AUT GOGGIA Sofia ITA vs HOLDENER Wendy SUI 12.17: Holdener amministra il vantaggio con Rebensburg e va agli ottavi senza difficoltà 12.17: CE LA FA SOFIA GOGGIA!!! Rimonta strepitosa dell’azzurra e batte la norvegese Norbye 12.16: Mielzynski inforca e Moerzinger supera il turno senza problemi 12.14: La svedese Hector mantiene 6 centesimi di vantaggio sulla tedesca Dorsch e si ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Shiffrin padrona nelle qualificazioni Bassino quarta. Eliminaz… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Shiffrin padrona nelle qua... - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: si parte con la gara femminile Johaug vuole confer… -