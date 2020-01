LIVE Sci alpino, Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone insegue un nuovo podio! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLE QUALIFICAZIONI DEL Parallelo Il gigante di ieri – Le parole di Federica Brignone – La classifica del gigante – La classifica della Coppa del Mondo generale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante Parallelo del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista Kandahar vedremo una vera e propria prima volta per il Circo Bianco al femminile, dato che mai in precedenza si era disputato questo tipo di gara. La giornata si dividerà in due parti. La qualificazione si terrà alle ore 9.15, mentre la prova vera e propria scatterà alle ore 11.45. Tutto si svilupperà in sfide di uno contro uno, con la fase decisiva che vedrà le protagoniste collocata in una sorta di classico tabellone tennistico. Le favorite, anche se il format sarà differente, saranno le solite note. ... Leggi la notizia su oasport

FondoItalia : VIDEO LIVE: Segui la diretta VIDEO dell'individuale di OPA Cup a Pragelato - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Parallelo Sestriere e Slalom Wengen 2020 Live: orari tv programma pettorali di partenza -… - zazoomnews : DIRETTA Sci alpino Parallelo Sestriere e Slalom Wengen 2020 Live: orari tv programma pettorali di partenza -… -