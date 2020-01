LIVE Sci alpino, Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone e Marta Bassino vogliono stupire ancora (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.11: Qualche nuvola nel cielo del Sestriere, con una temperature in partenza che si aggira sui -8° 9.08: Proprio perchè si tratta di un nuovo format potrebbero esserci grandi sorprese. Dove attenderle? Svezia, Francia, Svizzera e Austria sono le nazioni che hanno iniziato prima a lavorare su questa tipologia di gare e dunque qualche atleta di secondo piano di queste nazionali potrebbe trovare la giornata giusta 9.05: Si tratta della prima volta di uno slalom Parallelo gigante in campo femminile mentre questo formatè già stato testato in campo maschile in Val Badia prima di Natale 9.02: Nella seconda sfida saranno di fronte Goggia e Rebensburg, nella terza Brignone e Holdener, nella quarta Swenn Larsson e Bassino, poi bisognerà aspettare la 25ma per vedere Pirovano contro Danioth e la 29ma per Bertani contro Ignijatovic 8.59: Subito fuochi ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone insegue un nuovo podio! - #alpino… - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Primo slalom parallelo gigante in campo femminile sul pendio del Sestriere. Bassino e Brignone sfida… - Matt_Orlandi : LIVE Slalom speciale #Wengen 2020, #sci alpino maschile in diretta: 1ª manche ore 10.15 @_SuperNews_ -