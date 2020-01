LIVE Sci alpino, Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: comanda Shiffrin, Bassino terza. Avanti Brignone, Goggia e Pirovano (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22: Lontanissima dalle prima la argentina Simari Birkner. Si chiude qui la qualificazione, quattro le azzurre qualificate per la seconda manche 10.21: Errore della azzurra Bertani, che viene eliminata con il 50mo tempo. Vince ma non si qualifica la croata Ignijatovic 10.20: Escono di scena sia la finlandese Honkanen che la bielorussa Shkanova 10.19: Si qualifica con il 26mo tempo la tedesca Dorsch, fuori la svedese Luthman, 33ma 10.18: La svizzera Ellenberger si inserisce al 13mo posto, eliminata la francese Piot 10.17: Brava Laura Pirovano che si prende la soddisfazione di battere la svizzera Danioth e sarà anche lei della partita, 25ma, contro il 28mo posto della elvetica 10.16: 15mo posto per la francese Direz, 20mo per la svedese Fjaellstroem e Francesca Marsaglia non parteciperà alla fase ad eliminazione DIRETTA 10.15: Brava ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone e Marta Bassino vogliono stupire ancora -… - SilviaCantoia : RT @OA_Sport: LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: si comincia, Vinatzer la speranza italiana - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: si comincia, Vinatzer la speranza italiana -