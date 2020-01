LIVE Sci alpino, Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Bassino sul podio, Brignone quarta e Goggia quinta! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL Parallelo DI Sestriere LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE DOPO Sestriere LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DEL GIGANTE Parallelo FEMMINILE IL TABELLONE DELLA SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 13.09: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di sci alpino femminile. Buona domenica 13.07: Male le due grandi protagoniste della Coppa del Mondo: Vlhova uscita subito ai sedicesimi di finale, Shiffrin uscita di scena proprio per mano della vincitrice, Clara Direz 13.05: Ancora un’azzurra sul podio, è Marta Bassino, terza alle spalle di Direz (Francia) che vince il primo gigante Parallelo della storia e la sua prima gara in Coppa del Mondo e Moerzinger (Austria) per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. Quarto posto per Federica Brignone che consolida il terzo posto nella generale di ... Leggi la notizia su oasport

