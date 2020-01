LIVE Pesaro-Dinamo Sassari, Serie A basket 2020 in DIRETTA: i sardi fanno visita al fanalino di coda (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della 19esima giornata di Serie A – Il programma di Pesaro-Dinamo Sassari Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Carpegna Prosciutto Pesaro – Banco di Sardegna Sassari. Un match sulla carta senza storia che vede i sardi, attualmente secondi e autori di una stagione fin qui quasi perfetta, sfidare i marchigiani, fanalino di coda del campionato di Serie A basket con appena due punti. Attenzione, però, poiché l’ex Scavolini, dopo 16 sconfitte consecutive, si è finalmente sbloccata settiamana scorsa a Bologna contro la Fortitudo e arriva a questo match sulle ali dell’entusiasmo. La Dinamo Sassari in settimana ha ottenuto il matematico passaggio del turno in basketball Champions League demolendo il Torun. Inoltre, i ragazzi allenati da coach Pozzecco non perdono in campionato addirittura ... Leggi la notizia su oasport

