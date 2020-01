Live - Non è la d'Urso, Vladimir Luxuria: "Come mai un uomo bello come Magalli fa tv da così tanti anni?" (VIDEO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel corso della puntata di Live - Non è la d'Urso di domenica 19 gennaio 2020, si è parlato del complicato rapporto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, commentando le parole pronunciate dalla showgirl all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nello studio di Barbara d'Urso tra i presenti anche Marcello Cirillo, che si è da subito definito infettato dal virus della "Magallite":Live - Non è la d'Urso, Vladimir Luxuria: "come mai un uomo bello come Magalli fa tv da così tanti anni?" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2020 23:10. blogo

matteosalvinimi : Nonostante il freddo anche la piazza di Galeata (FC) è caldissima! Ancora in diretta, non si molla.… - matteosalvinimi : Piazza emozionante qui a Spezzano della Sila ? Più giro la Calabria, più mi convinco che il 26 gennaio non vincerem… - matteosalvinimi : Il Financial Times scrive che “Se Salvini e la Lega vincono in Emilia-Romagna, poi vincono nel Paese”. Per Conte i… -