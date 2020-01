LIVE Milan-Udinese, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: esame friulano per i rossoneri di mister Pioli (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 Partita molto importante per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese cerca il primo gol davanti ai propri tifosi in questa sua nuova avventura Milanese; una realizzazione quest’oggi permetterebbe inoltre all’ex Los Angelses Galaxy di raggiungere David Trezeguet al decimo posto nella classifica dei migliori marcatori in Serie A (entrambi attualmente a quota 123). 11:55 I rossoneri hanno il peggior attacco interno dell’intero campionato con una media di 0,78 gol realizzati a partita. 11:52 Milan e Udinese sono, insieme all’Inter, le squadre che hanno tenuto inviolata la propria porta in più partite in questa Serie A (sette volte). 11:49 A San Siro nelle 44 sfide disputate sono 24 i successi per il diavolo, 15 i pareggi e 5 le vittorie bianconere. 11:46 Confronto numero 90 in campionato tra le due compagini: i rossoneri ... Leggi la notizia su oasport

sportli26181512 : Milan-Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: A San Siro il Milan ospita l'Udinese nel lunch mat… - OA_Sport : LIVE Milan-Udinese, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Ibrahimovic la stella a San Siro - sportli26181512 : Milan-Udinese LIVE, formazioni ufficiali: Donnarumma c'è, Ibra dal 1': Il Milan torna a San Siro: i rossoneri di Pi… -