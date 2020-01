LIVE Juventus-Parma, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: sfida che nasconde insidie per la capolista (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Parma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Parma match della Serie A Tim 2019-20, match serale del campionato con la Juventus di Sarri che affronta il Parma di D’Aversa e del nuovo acquisto bianconero per giugno Kulusevski. La Juventus vive un momento felice dopo la vittoria contro la Roma (nonostante il brutto infortunio occorso al forte centrale turco Demiral) i bianconeri passano il turno in Coppa Italia con estrema facilità contro l’Udinese, ora si trovano di fronte il Parma squadra che si sta ben comportando in campionato. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Szczesny, nonostante Buffon spinga per giocare. In difesa Cuadrado e Alex Sandro saranno i terzini, Danilo dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa i soli disponibili Bonucci e De ... Leggi la notizia su oasport

