LIVE Juventus-Parma 1-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Cristiano Ronaldo sblocca la partita allo scadere della prima frazione di gioco! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Brutta partita che si sblocca sul finale del primo tempo, il secondo tempo ci aspetta una partita diversa con il Parma che dovrà necessariamente andare alla ricerca del pareggio. A tra poco per il secondo tempo. 48′ Palo di Ramsey al finire di primo tempo che di piatto trova la base del palo. 46′ Ci saranno tre minuti di recupero. 45′ Entra Cornelius ed esce Inglese per il Parma. 44′ Gooooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooooooo, il fenomeno portoghese si mette in proprio dalla sinistra rientra e calcia trovando la deviazione decisiva di Darmian che trafigge Sepe, Juventus-Parma 1-0. 43′ Barella per Inglese, problemi muscolari per l’attaccante, si scalda Cornelius. 41′ Kucka prova il tiro da fuori, pallone che finisce altissimo sopra la traversa. 39′ Cristiano Ronaldo ... oasport

