LIVE Italia-Francia 18-6 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa dominante, raggiunti i quarti di finale (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Francia 18-6 Grazie per averci seguito: appuntamento ai prossimi incontri di questi Europei. Termina qui la partita: un ottimo Setterosa si impone per 18-6, partita giocata molto bene con le transalpine, un avversario comunque non paragonabile a quello che affronteranno le azzurre nei quarti di finale. Quarto periodo 8′ Ora chiama il timeout anche la Francia per l’ultima opportunità offensiva. 7′ Timeout per Paolo Zizza. 6′ Spazio a Loredana Sparano in porta. 5′ Due volte la traversa per l’Italia nella stessa azione. 8/14 in superiorità. 4′ Ancora superiorità ed altra rete Italiana: il mancino di Giulia Emmolo è perfetto, 18-6. 4′ Ancora a segno le azzurre: a timbrare il cartellino è Rosaria Aiello, 17-6. 3′ Praticamente a fine partita arriva la prima realizzazione ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Seconda tappa della giornata a Morfasso (Piacenza), alta Val d'Arda! Viva l'Italia dei campanili: cultura, storia,… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! LA NOSTRA #COPPAITALIA INIZIA ADESSO! FOOOOOOOOOOORZA JUVEEEEEEEEE! LIVE… - wwwSPORTit : #MilanUdinese Segui la partita in diretta -