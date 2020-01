LIVE Italia-Francia 14-4 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa a valanga (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Terzo quarto Termina qui questo terzo quarto: un super parziale azzurro di 6-2, 14-5 quando mancano gli ultimi 8′. 8′ Bella beduina di Mahieu allo scadere, 14-5. 8′ Gran controfuga azzurra: Emmolo serve Palmieri al centro e arriva il +10 Italiano. 7′ Muove benissimo la palla con l’uomo in più l’Italia: Bianconi-Emmolo e poi Garibotti che la mette dentro. 13-4. 6′ Chiama timeout Paolo Zizza. 6′ Ora tanti errori da entrambi i lati del campo. 5′ Palla che in superiorità arriva al centro a Valeria Palmieri ed arriva il 12-4 azzurro. 5′ Concede il rigore l’Italia e realizza Millot. 11-4 4′ Gran conclusione di Claudia Marletta: palla in rete. 11-3. Italia. 3′ Francia che sta facendo tantissima fatica ad andare al tiro. 2′ Questa volta non sbaglia Arianna ... Leggi la notizia su oasport

