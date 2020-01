LIVE Brindisi-Virtus Roma 88-81, Serie A basket 2020 in DIRETTA: la Happy Casa riesce a piegare la resistenza degli ospiti solo all’overtime (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.17 Dopo una gara tiratissima la Happy Casa Brindisi di coach Francesco Vitucci porta a Casa un’importante vittoria all’overtime che costa alla Virtus Roma di Bucchi l’undicesimo stop della stagione (il quinto di fila). 88-81 SCHIACCIATA DI STONE, Brindisi festeggia l’undicesima vittoria in campionato, la seconda consecutiva all’overtime. 86-81 Banks recupera e appoggia il +5. 84-81 Un solo libero per l’ex Cantù, time-out Piero Bucchi con poco più di 37″ rimasti. Fallo di Alibegovic e liberi pesanti per Tyler Stone. Rimessa offensiva Brindisi con 100 secondi scarsi ancora da giocare. 83-81 KYZLINK di forza dalla linea. 83-79 2/2 Stone, +4 Brindisi e 15 punti per l’ala-centro a disposizione di coach Vitucci. Tripla sul ferro di Kyzlink, fallo di Alibegovic a rimbalzo, liberi per Happy ... Leggi la notizia su oasport

