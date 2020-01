LIVE Brindisi-Virtus Roma 76-76, Serie A basket 2020 in DIRETTA: si va all’overtime, Martin risponde a Dyson (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rimessa offensiva Brindisi con 100 secondi scarsi ancora da giocare. 83-81 KYZLINK di forza dalla linea. 83-79 2/2 Stone, +4 Brindisi e 15 punti per l’ala-centro a disposizione di coach Vitucci. Tripla sul ferro di Kyzlink, fallo di Alibegovic a rimbalzo, liberi per Happy Casa. Virtus Roma in attacco, 14 secondi a disposizione dei giallo-blù-rossi. 81-79 1/2 Kyzlink. Torna in campo Baldasso sul -2, fuori Dyson. Thompson manda in lunetta Tomas Kyzlink. 81-78 TRIPLA DI THOMPSON, squadre molto stanche, 2’42” da giocare. 78-78 Dyson penetra comodamente in area e infila i due punti del nuovo pareggio. 78-76 Persa di Roma, Thompson si fa stoppare da Alibegovic in contropiede ma raccoglie il rimbalzo e porta avanti Brindisi. INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE! Solo ferro per l’ultimo tiro di Dyson, si va ... Leggi la notizia su oasport

