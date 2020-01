LIVE Brindisi-Virtus Roma 66-65, Serie A basket 2020 in DIRETTA: si prosegue punto a punto al PalaPentassuglia (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-69 Buford in entrata, ora si sta segnando ad ogni azione. 2’41” ancora da giocare, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. 71-67 BANKS DA TRE!!!, +4 Brindisi. 68-67 Rovesciata di Jefferson. 68-65 Correzione a canestro di Thompson. Palla persa numero 15 della partita della Virtus, palla in mano ai biancoazzurri locali. 66-65 Baldasso dalla lunetta riporta la squadra di coach Bucchi sul -1. 5′ alla sirena. 66-63 3/3 Banks, ora è +3 Happy Casa. Contatto falloso di Pini su Banks e tre liberi per lo 0 di Brindisi. 63-63 1/2 in lunetta per l’ex Avellino. Liberi per Giovanni Pini. 63-62 2/2 Brown che va in doppia doppia (12 punti e 10 rimbalzi). Rimbalzo fondamentale di John Brown che andrà in lunetta, terzo fallo personale per Pini e terzo anche di squadra. 61-62 Kyzlink penetra in area e appoggia altri due punti ... Leggi la notizia su oasport

