LIVE Brindisi-Virtus Roma 45-45, Serie A basket 2020 in DIRETTA: perfetta parità a metà del terzo periodo (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-52 Dyson entra comodo. 46-50 Un solo punto per Martin a cronometro fermo. Terzo fallo personale di Tommaso Baldasso, il quarto di squadra per gli ospiti, Martin in lunetta. Il parziale del terzo quarto è 13-15 quando mancano 3’16” da giocare. 45-50 TRIPLA DI BALDASSO, break di 5-0 per la Virtus che prova l’allungo. 45-47 Jefferson si protegge con il ferro e riporta avanti Roma. 45-45 Si addormenta la difesa Brindisina sul contro-attacco della Virtus e Dyson infila due facili, 5’25” alla sirena dei 30. 45-43 TRIPLA di Stone piedi per terra. 42-43 Prodigioso salvataggio di Alibegovic, poi assist di Dyson che apparecchia per Jefferson. 42-41 Stone è perfetto a cronometro fermo. Arriva il fischio arbitrale dopo un contatto tra Dyson e Stone. 40-41 Terzo canestro di fila per Banks che riporta la squadra di ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Roma 26-28 Serie A basket 2020 in DIRETTA: con un parziale di 10-0 i capitolini si portano ava… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Roma 13-7 Serie A basket 2020 in DIRETTA: partono meglio i padroni di casa nei primi cinque mi… - OA_Sport : LIVE Brindisi-Virtus Roma, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -