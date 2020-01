LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2020 in DIRETTA: al via il posticipo serale, ospiti senza Rodriguez e Scola per turnover (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 A segno Roll con una buona iniziativa. Fasi piuttosto confuse in questi primi quattro minuti. Tante palle perse, molti tiri anche aperti sbagliati. 3-4 Arriva la prima tripla di Brian Sacchetti, che riesce a sbloccare la Germani. Continua a non segnare Brescia dopo 2’30” di primo quarto. 0-4 Tarczewski rimane solo sotto canestro causa caduta di Cain nella battaglia sotto le plance, due facili per il centro di Milano. 0-2 Giro e appoggio al vetro di Micov. Palla a due vinta da Milano. 20:45 Ed ecco che entrano sul parquet i quintetti scelti dai due coach! 20:44 QUINTETTI – Brescia: Vitali Lansdowne Abass Sacchetti Cain; Milano: Sykes Nedovic Micov Biligha Tarczewski 20:42 Conclusa la cerimonia di presentazione con inno, tra poco sarà palla a due! 20:40 In casa Brescia ci sarà l’esordio di Travis Trice, ... oasport

FlavianoMorini : RT @BCC1920: LIVE | Brescia-Cagliari, il punto del Direttore @FlavianoMorini - OA_Sport : LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - BCC1920 : LIVE | Brescia-Cagliari, il punto del Direttore @FlavianoMorini -