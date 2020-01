LIVE Brescia-Olimpia Milano 78-72, Serie A basket 2020 in DIRETTA: Lansdowne e Horton trascinano la Germani, che consolida il terzo posto! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Brescia: Lansdowne 25; Milano: Sykes 19 VITTORIA DI Brescia! Cade ancora Milano contro la squadra di Vincenzo Esposito, l’ultima tripla di Sykes esce la Germani consolida il terzo posto in classifica con questo 78-72. 78-72 1/2 Vitali. Sbaglia la tripla Nedovic, il fallo dopo il rimbalzo arriva a 14″3 dalla fine, i liberi sono di Vitali che a questo punto può chiudere la partita. 77-72 2/2 Abass. Ancora time out in campo. 0/2 Micov, ed è un fatto clamoroso! Abass prende il rimbalzo, Tarczewski costretto a commettere subito fallo per mandare in lunetta il comasco. 24″2 alla fine. Fallo di Horton su Micov, è il quarto personale. Due liberi per il serbo, 27″5 alla fine. 75-72 Realizza ... oasport

zazoomnews : LIVE Brescia-Olimpia Milano 29-34 Serie A basket 2020 in DIRETTA: ospiti avanti Lansdowne tiene in partita i padron… - zazoomnews : LIVE Brescia-Olimpia Milano 21-26 Serie A basket 2020 in DIRETTA: a metà secondo quarto le squadre cominciano a seg… - zazoomblog : LIVE Brescia-Olimpia Milano 61-63 Serie A basket 2020 in DIRETTA: battaglia totale nell’ultimo quarto - #Brescia-O… -