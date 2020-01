LIVE Brescia-Olimpia Milano 61-63, Serie A basket 2020 in DIRETTA: battaglia totale nell’ultimo quarto (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiama time out Ettore Messina. 74-72 LA TRIPLA COL FALLO DI KEN HORTON! Potenziale gioco da quattro punti, gli frana addosso Nedovic! 71-72 SYKES! A rimorchio sull’assist di Micov, ultimo minuto e +1 Milano! 71-70 Ancora Horton in allontanamento, sorpasso Brescia! 1’20” alla fine! 69-70 Fortuna clamorosa di Micov: tripla che rimbalza sul primo ferro, si alza di metri e ricade nel canestro! Vantaggio Milano! 69-67 2/2 Horton, torna avanti Brescia. CHE STOPPATA DI ABASS! Il comasco cancella di forza Sykes, poi dall’altra parte tentano l’alley oop Lansdowne e Horton, il numero 30 subisce il fallo di Biligha e va in lunetta con due tiri liberi a 2’04” dal termine. 67-67 ANCORA LANSDOWNE! Partita pazzesca per lui, 25 punti e parità! 2’50” alla fine! 64-67 Altra gran penetrazione di Sykes! ... oasport

