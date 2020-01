LIVE Brescia-Olimpia Milano 44-42, Serie A basket 2020 in DIRETTA: serie di sorpassi, Germani avanti a metà terzo quarto (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-44 2/2 Gudaitis. Roll per Gudaitis che prende la linea centrale di penetrazione, il fallo è di Cain che offre due tiri liberi al centro lituano. 47-42 Tripla anche di Laquintana! Esplode il PalaLeonessa, è time out chiamato da Messina. 44-42 LANSDOWNE! Sullo scarico di Moss, ancora Brescia avanti! Sykes commette il quarto fallo di squadra di Milano nel terzo quarto, il che concede cinque minuti e mezzo di tiri liberi a ogni infrazione degli ospiti. 41-42 ABASS! Da tre da distanza siderale! 38-42 Ancora Sykes da tre! Sta diventando una gran partita! 38-39 SYKES! Arriva velocissimo il controsorpasso di Milano! 38-37 HORTON! Da un’altra bella circolazione veloce Bresciana arriva la sua conclusione con appoggio intelligente al tabellone, sorpasso Brescia! 36-37 2/2 Horton, 7 di fila per lui in due minuti. Gran palla di Cain dalla punta ... oasport

