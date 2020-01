LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: nuovo festival francese in arrivo (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’Inseguimento FEMMINILE DI Biathlon DALLE 12.15 (DOMENICA 19 GENNAIO) Orario, programma e pettorali di partenza della gara Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile di Biathlon a Ruhpolding (Germania), sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. L’assenza di Johannes Bø in queste prime due tappe di gennaio ha spalancato le porte per il portentoso ritorno in scena del Martin Fourcade versione dominatore e sbriciola avversari. Il francese ha colpito in questo anno solare, staffette comprese, 58 bersagli su 60 e vinto tutte le gare a cui ha partecipato ad eccezione della 4 x 7,5 km in Turingia. La Francia si presenta all’Inseguimento odierno occupando i primi tre posti della classifica generale grazie allo ... Leggi la notizia su oasport

