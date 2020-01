LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Fourcade domina e vola in Coppa del Mondo, Fillon Maillet e Christiansen sul podio (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07: Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana per la tappa di Pokljuka e buona domenica 15.06: Altro week end perfetto per la Francia che domina al maschile. Fourcade è tornato il dominatore di sempre, Fillon Maillet è solidissimo e ci sono altri transalpini che stanno crescendo. Regge il colpo il solo Christiansen, ancora bene Doll, quinto dopo il podio della sprint. Preoccupanti gli azzurri a meno di un mese da Anterselva 15.04: Windisch con 4 errori chiude la sua prova al 33mo posto, Bormolini esce dalla zona punti e chiude con 3 errori al 42mo posto 15.03: Sesto Jacquelin, settimo T. Boe, poi Guigonnat, Dale, Loginov, Pryma, Nawrath, Fak 15.02: Christiansen vince la volata con Desthieux e dunque niente tripletta per la Francia, quinto posto per Doll 15.01: Martin Fourcade vince anche l’Inseguimento, ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - Francesi super favoriti nell'inseguimento maschile di Ruhpolding ma si aspettano sorprese. Gli azzur… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Eckhoff vola via dopo due serie Wierer in lotta pe… - ecugenia : Vorrei che tutti i live timing imparassero da quello della IBU del biathlon. Puoi vedere qualsiasi cosa: standings,… -