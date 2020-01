LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Eckhoff può scappare via, Dorothea Wierer deve arginare la norvegese (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’Inseguimento MASCHILE DI Biathlon DALLE 14.30 (DOMENICA 19 GENNAIO) La startlist e i pettorali di partenza dell’Inseguimento femminile – Le classifiche di Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile a Ruhpolding (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Sulle nevi teutoniche si è reduci dall’undicesima vittoria in carriera di Tiril Eckhoff per la prima volta il pettorale giallo di leader della classifica generale, ottenuto per soli tre punti, strappandolo dalle spalle di Dorothea Wierer, comunque molto positiva e terza al traguardo della sprint. L’azzurra, nonostante un’enorme pressione sulle spalle dovuta al fatto di aver saputo in pista ciò che l’avversaria era stata in grado di fare, ... Leggi la notizia su oasport

