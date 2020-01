Libia, oggi bilaterale Italia-Turchia

Italiano vedrà il suo omologo egiziano Salemshoukry.(Di domenica 19 gennaio 2020) Faccia a faccia stamattina a Berlino tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu. Subito dopo il ministro degli Esterino vedrà il suo omologo egiziano Salemshoukry.(Di domenica 19 gennaio 2020)

MSF_ITALIA : UPDATE: le autorità marittime libiche hanno assegnato #Tripoli - una zona di guerra - come porto di sbarco per le 3… - NicolaPorro : I giornali sguazzano nella contrapposizione tra #Papi. La #magistratura decide che il #cellulare porta il #tumore,… - NicolaPorro : #Conte al Corriere: l’#EmiliaRomagna non è decisiva, nessun problema #DiMaio, in #Libia siamo centrali. Ha imparato… -