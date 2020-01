Libia, il ruolo dell’Italia. Conte: «Siamo pronti a monitorare la pace. Grazie a Di Maio per l’intenso lavoro» (Di domenica 19 gennaio 2020) «L’accordo di oggi prevede dei tavoli successivi. C’è da lavorare intensamente. Quel che è certo è che l’Italia, anche con Di Maio che ringrazio, ha lavorato intensamente», queste le parole del premier Giuseppe Conte parlando, assieme al titolare della Farnesina, al punto stampa dopo la Conferenza di Berlino. «Speriamo non serva una nuova conferenza perché tutte le riunioni successive saranno i cosiddetti seguiti e in questo l’Italia è disponibile ad ospitare queste riunioni gestite dai vari ministri dei Paesi coinvolti. Ma non è importante il luogo bensì quello che implementeremo» è il commento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, interpellato su un eventuale nuovo summit in Italia. Conte LibiaIl tuo browser non supporta il tag iframe «Quello di oggi è un risultato importante perché al tavolo c’erano tutti i soggetti che hanno una grande ... open.online

DavidSassoli : La conferenza di Berlino ha funzionato. La dichiarazione ha trovato il consenso della comunità internazionale per d… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Libia, #Serraj bussa a quattrini. L’autogol di #Conte di questa settimana consente a Se… - ItaliaViva : 'L'Italia deve riaffermare il proprio ruolo nel Mediterraneo e in Libia in particolare. E dobbiamo dire con forza c… -