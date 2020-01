Libia, Di Maio da Berlino: «Italia pronta a ospitare il prossimo incontro» – Il video (Di domenica 19 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri Italiano Luigi Di Maio, nel suo punto stampa dopo il bilaterale con il suo omologo egiziano Sameh Shoukry ha parlato positivamente della conferenza di Berlino sulla Libia: «La diplomazia è di nuovo al centro». <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f30d.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

matteorenzi : Sui quotidiani oggi i progetti di Di Maio sui 5S. Rispettabile ma la priorità oggi per noi e per il Ministro degli… - RaiNews : Oggi a Berlino la conferenza di pace per la #Libia . #Sarraj e #Haftar sono entrambi arrivati ieri nella capitale t… - Agenzia_Ansa : #Libia: Di Maio a Berlino, Ue parli con una sola voce. Attesa per la conferenza #ANSA -