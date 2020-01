Libia, Conte: “Nessun passo indietro, chiediamo decisi passi avanti. L’Europa? Non è arrivata tardi, l’Italia c’è sempre stata” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Noi non chiediamo a nessuno degli attori di fare passi indietro ma chiediamo a tutti gli attori di fare decisi passi avanti verso questo processo di stabilizzazione e pacificazione”, così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della Conferenza di Berlino per parlare della situazione in Libia. “L’Europa non è arrivata tardi, noi ci siamo sempre stati”, ha continuato il premier, ricordando anche il ruolo centrale degli Stati Uniti che “devono essere protagonisti di questo processo”. L'articolo Libia, Conte: “Nessun passo indietro, chiediamo decisi passi avanti. L’Europa? Non è arrivata tardi, l’Italia c’è sempre stata” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT domani, domenica 19 gennaio, parteciperà alla Conferenza di Berlino sulla Libia pres… - matteorenzi : Non permetteremo a Erdogan e ai turchi di sostituirci come interlocutori in #Libia. A me non interessa chi incontra… - RaiNews : Oggi a Berlino la conferenza di pace per la #Libia . #Sarraj e #Haftar sono entrambi arrivati ieri nella capitale t… -