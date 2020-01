Libia, c’è l’ok della Conferenza di Berlino alla bozza di accordo sulla crisi. Ma manca la firma di Fayez Al-Sarraj e del generale Kalifa Haftar (Di domenica 19 gennaio 2020) Via libera alle conclusioni finali della Conferenza di Berlino sulla Libia, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier. Al tavolo dove sono riuniti tutti i Paesi europei ed extra Ue che hanno dato il loro ok alla dichiarazione finale mancano, tuttavia, i due leader libici Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar. Del resto la giornata è stata segnata dalle mosse militari del generale – che ha chiuso il principale pozzo petrolifero del Paese – e le dure accuse del presidente del Governo libico di unità nazionale, che ha seguito il summit in una stanza separata da quella di Haftar. E, intervistato dal Welt am Sonntag, al-Sarraj ha criticato il ruolo dell’Unione europea nella crisi libica: “Sono arrivati troppo tardi e divisi. L’Europa deve fare autocritica. Ci saremmo aspettati che la Ue si schierasse in modo chiaro contro l’offensiva di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

