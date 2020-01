Libia, al via la conferenza di Berlino. Di Maio: “Ok a missione sotto egida dell’Onu”. Ultime notizie | DIRETTA (Di domenica 19 gennaio 2020) Libia, al via la conferenza di Berlino Ultime notizie conferenza Libia ULTIME NOTIZIE – È il giorno dell’attesa conferenza di Berlino, il summit internazionale per la pace in Libia si tiene nella capitale tedesca ed è stato organizzato dalla Germania e fortemente voluto dal governo italiano. Al vertice, che ha lo scopo di consolidare un cessate il fuoco duraturo in territorio libico, partecipano anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (qui tutto quello che c’è da sapere sulla conferenza di Berlino). La conferenza di Berlino si apre in un clima di tensione dopo che ieri il generale Haftar ha bloccato le esportazioni di petrolio dai porti della Libia. Prima dell’inizio dei lavori, il premier di Tripoli Fayez al Sarraj ha dichiarato che “Se il generale non pone fine alle ostilità servirà una forza ... Leggi la notizia su tpi

