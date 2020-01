Libero: per Gattuso un mese da incubo sulla panchina del Napoli (Di domenica 19 gennaio 2020) Anche su Libero la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina al San Paolo. “Per la quinta volta consecutiva il Napoli va sotto con Gattuso in panchina e, a parte la vittoria in rimonta col Sassuolo, non riesce mai a ribaltare il risultato”. Il quotidiano racconta il primo gol di Chiesa e la reazione del Napoli che non è efficace. “La reazione del Napoli, che pure non si fa attendere, non riesce ad essere efficace. Milik e Callejon sprecano, mentre la viola tiene bene e resta aggrappata a un risultato prezioso, suggellato nella ripresa dal 2-0 davvero meraviglioso di Vlahovic”. Per Iachini arriva la seconda vittoria di seguito, diverso è invece il caso di Ringhio. “per Gattuso si tratta di un mese davvero da incubo sulla nuova panchina (4 sconfitte in 5 partite, 4 gol fatti e 9 subiti). La situazione di classifica dei partenopei, a questo punto della ... Leggi la notizia su ilnapolista

fattoquotidiano : ALESSANDRO POLIZZI La Corte “dimentica” l’udienza, scadono i termini: scarcerato il colpevole [di Saul Caia, sul Fa… - tancredipalmeri : Ognuno libero di avere la propria opinione. Ma quando dico che tecnicamente Eriksen può essere l’acquisto più impor… - UffiziGalleries : 'Dalle persone alle cose: le collezioni ebraiche deportate e il ruolo dello stato' è il tema della mattinata di stu… -