Libero: la casa di Totò dimenticata dai napoletani e dalle istituzioni (che “tacciono e ronfano”) (Di domenica 19 gennaio 2020) Libero oggi scrive dell’abbandono in cui versa la casa di Totò alla Sanità, in via Santa Maria Antesaecula. Il principe della risata non avrebbe mai potuto immaginare che “venisse completamente dimenticata dai napoletani”. Scrive il quotidiano: “Dal balconcino che dà sulla strada da cui un Antonio bambino osservava il via vai dei passanti per poi imitarli fedelmente, oggi si vede una lunga parata di cassettoni della spazzatura traboccanti di rifiuti. Molti turisti che si riversano nel labirinto di vicoli della Sanità, credono di trovare un monumento da visitare ma, a parte una targa di marmo pure mezza rovinata, non c’è nulla che celebri degnamente l’arte di questo genio che riusciva a scatenare grasse risate anche solo con una smorfia del viso”. Libero ricostruisce la storia dell’appartamento e il suo stato attuale. “La casa di Totò è aperta ... Leggi la notizia su ilnapolista

