Libano: scontri nel centro di Beirut, oltre 400 feriti – Video (Di domenica 19 gennaio 2020) Quella di ieri è stata la giornata più violenta dall’inizio delle contestazioni in Libano contro il governo. Il nuovo bilancio della Croce rossa libanese e della protezione civile parla di 377 persone ferite e ricoverate in ospedale. Sabato i manifestanti sono partiti da vari punti della capitale in una marcia verso il centro città con lo slogan: «Non pagheremo il prezzo». Chaos as water canons and tear gas are fired at protesters outside parliament on day 94 of #Lebanon’s nationwide uprising #lebanonprotests #لبنان ينتفض pic.twitter.com/RX1jmiwGW0— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) January 18, 2020 Centinaia di manifestanti si sono confrontati duramente con gli agenti di polizia in tenuta anti-sommossa, che hanno risposto sparando lacrimogeni e usando gli idranti per disperderli. Received this Video as I was not in front of the Tv – apparently this is ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : Libano, proteste e scontri nel centro di Beirut, interviene l’esercito: un centinaio di feriti - repubblica : Libano, scontri tra polizia e manifestanti. Il presidente Aoun chiama l'esercito [aggiornamento delle 20:30] - MediasetTgcom24 : Libano, scontri a Beirut tra polizia e manifestanti: decine di feriti #Libano -