Lettera aperta a Salvini dai ragazzi di Castenaso (gli idioti del gommone) (Di domenica 19 gennaio 2020) A volte accade che gli idioti non siano poi così idioti. E che decidano di parlare al di là di quello che viene detto sui giornali e sui social, al di là dal clamore che si crea attorno a manifestazioni e contro manifestazioni. Scegliendo di rivolgersi apertamente e direttamente a Matteo Salvini. Questa Lettera è stata inviata alla nostra redazione dai ragazzi che hanno organizzato la contro manifestazione a Castenaso per esprimere il dissenso rispetto al fatto che Matteo Salvini, appena un paio di anni dopo avergli dato degli idioti sui social, si fosse presentato per fare propaganda e per elemosinare i loro voti in vista delle regionali in Emilia-Romagna. LEGGI ANCHE >>> La Lega verrà denunciata per l’sms agli abitanti di Castenaso che viola la loro privacy Salvini ironizza sui «messaggi seri, strutturati e costruttivi» dei pesciolini di Castenaso, i ragazzi gli scrivono ... Leggi la notizia su giornalettismo

