L’esperta reale: "Andrea non comparirà nelle foto delle nozze di Beatrice" - (Di domenica 19 gennaio 2020) Mariangela Garofano Profondamente condizionata dalllo scandalo in cui è implicato il padre, le nozze della principessa Beatrice saranno decisamente "low profile". Ed ora un'esperta reale afferma che il principe Andrea potrebbe addirittura non comparire nelle foto del matrimonio La principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi convoleranno a nozze entro l’anno, ma il matrimonio si preannuncia molto meno “royal” di quello della sorella Eugenia. A causa dello scandalo che ha colpito il principe Andrea, le nozze di Bea e Edo saranno decisamente “low profile”. È recente la notizia che nessuna emittente televisiva manderà in onda la cerimonia nuziale e ora, come riporta il Mirror, L’esperta reale Angela Mollard ha rivelato un altro particolare sul matrimonio. Il padre della sposa potrebbe non comparire nelle fotografie ufficiali delle nozze. “Come sappiamo, il principe Andrea non ... Leggi la notizia su ilgiornale

