Le Sardine? «Sono poco credibili». Parola di Silvio Berlusconi – Il video (Di domenica 19 gennaio 2020) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parla delle Sardine in un’intervista ad E’Tv Bologna realizzata ad Arcore: «Hanno detto di essere trasversali, ma Sono schierati tra le fila della sinistra e quindi Sono poco credibili», dice l’ex premier. Oggi la grande manifestazione a Bologna, lì dove tutto è cominciato. «È un fenomeno democratico e in una democrazia è un bene che ci siano fenomeni come questo. Però Sono già schierati, e questo rende poco credibili i loro appelli a una politica seria e a un cambiamento di toni», dice il presidente di Forza Italia. Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Foto di copertina Silvio Berlusconi a Bruxelles, 12 dicembre 2019. EPA/Stephanie Lecocq Sullo stesso tema: Sardine verso il rush finale: «Ma se vince Borgonzoni non saremo noi gli sconfitti»Bersani: «Non solo Sardine: a sinistra è ora di una ‘cosa ... Leggi la notizia su open.online

