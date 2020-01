Le gang di pedofili ignorate dalla polizia inglese per evitare tensioni razziali (Di domenica 19 gennaio 2020) Secondo quanto emerso da un’inchiesta interna, che ha preso il nome di “operazione Liden” condotta dalla polizia inglese e riportata dal quotidiano inglese Times, le forze dell’ordine britanniche avrebbero insabbiato indagini per stupri ai danni di minore per quasi 15 anni. La motivazione, secondo gli inquirenti, risiede nella nazionalità pachistana degli stupratori seriali, che avrebbe rischiato di mettere in moto un’ondata razzista che avrebbe destabilizzato la situazione interna del Paese. I fatti si sarebbero svolti quasi interamente nel South Yorkshire, con gli stupri di gruppo perpetrati nella quasi totalità da individui di nazionalità pachistana. I fatti, che risalgono ad un periodo che va dai primi anni Novanta al 2013, erano stati già messi in luce da InsideOver, a seguito delle sentenze che avevano portato ad una pena complessiva di oltre ... Leggi la notizia su it.insideover

