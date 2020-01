Le foreste italiane meritano un’informazione migliore (Di domenica 19 gennaio 2020) di Renzo Motta* e Giorgio Vacchiano** Da alcuni mesi è in rete la petizione “foreste italiane: un patrimonio inestimabile sotto attacco”. Questo documento ha ottenuto migliaia di firme – un segnale confortante dell’attenzione dei cittadini alle tematiche forestali e ambientali – ed è stata ripresa da vari media, compreso il blog di Fabio Balocco su ilfattoquotidiano.it. La petizione propone spunti fondamentali per il dibattito ecologico, politico e scientifico, ma li argomenta con analisi errate della situazione ambientale e normativa del Paese, giungendo a capovolgere la realtà sullo stato delle foreste italiane. In Italia la superficie forestale è quasi triplicata nell’ultimo secolo. Le foreste stanno aumentando non solo in superficie ma anche in termini di volume della biomassa legnosa e di carbonio immagazzinato negli alberi e nel suolo. Pertanto, sostenere che in Italia “le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Bimbomatt : Sergio Mattarella: Foreste italiane: un patrimonio inestimabile sotto attacco - Firma la petizione!… - FBPETrundlelin : Sergio Mattarella: Foreste italiane: un patrimonio inestimabile sotto attacco - Sign the Petition! - PatriziaPiva8 : Sergio Mattarella: Foreste italiane: un patrimonio inestimabile sotto attacco -