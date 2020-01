Laura Pausini Instagram, stacco di coscia in mostra: sotto il cappotto … niente! (FOTO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Laura Pausini Instagram: nudità in mostra, l’affascinante cantante femminile e sensuale come non mai nei recenti scatti condivisi sui social. La didascalia che accompagna le FOTO è questa: “Nella vita rischia, che i rimpianti sono peggio!”. Con indosso un cappotto in tweed con cintura che le cinge il giro vita, l’artista 45enne osa accavallando le gambe nude; piedi scaldi e uno sguardo profondo che buca l’obiettivo. Laura Pausini mostra le cosce su Instagram: nudità sotto il cappotto E c’è chi, tra le migliaia di followers, arriva a scriverle: “Lau devi fare assolutamente la modella!”. La Pausini ironicamente risponde: “Se vabbè”. Un talento naturale per il canto, l’artista famosa in tutto il mondo è rimasta la donna genuina e semplice degli esordi. Il pubblico la ama anche per questo, non solo per la sua grande ... Leggi la notizia su urbanpost

ItaliaCharleroi : Ora in onda: Laura Pausini - Invece no su Radio Italia Charleroi - sheiimp18 : RT @mcmary9612: 46 anni (QUASI)! Laura pausini, signore e signori. - DESIFOTOLISBOA : Now playing Un Fatto Ovvio.mp3 by Laura Pausini! -