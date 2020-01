L’Asl di Verona usa Napoli come metro di paragone negativo: scoppia la polemica (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Allo sportello Difendi la città” del Comune di Napoli, che raccoglie le segnalazioni dei cittadini napoletani relative “alle offese contro Napoli” sono arrivate alcune segnalazioni nei confronti delL’Asl veronese, a proposito di un modulo sanitario di consenso per esami radiologici che, per far comprendere quanto fosse bassa la soglia di radiazioni, la equiparava “alla dose assorbita vivendo un mese a Napoli, capoluogo con la massima dose ambientale annua in Italia”. Lo sportello “Difendi la città”, gestito dalla delegata all’Autonomia del Comune di Napoli Flavia Sorrentino, ha definito il contenuto del documento “allucinante” e “inaccettabile”, promettendo di utilizzare “ogni strumento a nostra disposizione per chiedere l’immediata rimozione del testo e le scuse ... Leggi la notizia su anteprima24

Yogaolic : RT @cronachecampane: L’Asl di Verona rimuove il modulo ‘contro’ Napoli: ‘E’ stato un fraintendimento’ - cronachecampane : L’Asl di Verona rimuove il modulo ‘contro’ Napoli: ‘E’ stato un fraintendimento’ -