Lascia internet acceso: una bolletta da 16mila euro (Di domenica 19 gennaio 2020) Valentina Dardari Brutta sorpresa per la vittima del roaming che dovrà quindi pagare. Il poveretto è riuscito però a ottenere uno sconto di oltre 12mila euro Attenti a recarvi in Paesi stranieri Lasciando internet acceso sul vostro cellulare: al ritorno potreste trovare una bolletta decisamente salata. Proprio come era accaduto lo scorso anno al titolare di un’agenzia immobiliare di Venezia che, una volta rientrato in Italia dal Sud America, si era ritrovato una fattura Tim da record: 16.682 euro per sole quattro ore di traffico su internet. Tutta colpa del roaming, colui che rende possibile l’uso del telefonino anche se nel paese dove ci troviamo non siamo coperti dal nostro usuale operatore telefonico. Ovviamente il costo è maggiorato rispetto alle solite tariffe a cui siamo abituati a casa nostra. Ma mai il povero sventurato si sarebbe immaginato una cifra simile. Subito ... Leggi la notizia su ilgiornale

