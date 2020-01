La “Settimana della Rabbia” infiamma Beirut: 400 feriti e nuovi scontri vicino al Parlamento (Di domenica 19 gennaio 2020) Prosegue la “Settimana della Rabbia” indetta dagli attivisti libanesi, che da otre tre mesi protestano contro una classe politica incapace di risollevare il Paese da una grave crisi economica. Anche oggi centinaia di manifestanti antigovernativi sono confluiti nel centro di Beirut, il giorno dopo violenti scontri tra manifestanti e forze di sicurezza in cui sono rimaste ferite circa 400 persone. E la tensione è andata crescendo tra i manifestanti fuori dal Parlamento: ci sono stati lanci di sassi e oggetti dati alle fiamme, e la polizia è intervenuta usando idranti e gas lacrimogeni. Massiccio il dispiegamento dell’esercito nei pressi del Parlamento, ma anche agli ingressi della città e nei suoi sobborghi meridionali.Ieri, sabato, è stata una giornata d’inferno per le strade di Beirut: almeno 377 i feriti, il bilancio più ... Leggi la notizia su huffingtonpost

civati : Un’altra settimana volge al termine, nell’attesa per #SilviaRomano, nella speranza della sua liberazione. In un tempo infinito. - petergomezblog : Ciao, noi andiamo in onda domani con #sonoleventi. Chi vuole chiedermi dei chiarimenti in videoselfie di una trenti… - RadioItalia : Ecco la Classifica Italiana della settimana! Il vostro preferito del podio? @IlVeroUltimo @TizianoFerro @marracash -